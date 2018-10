Für Larissa Marolt (26) ist die allerletzte Sturm der Liebe-Klappe gefallen! Seit 2017 verkörpert die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in der Soap Dr. Alicia Lindbergh. Nach einigen Höhen und Tiefen fand die Ärztin endlich ihr Liebesglück mit ihrem Victor Saalfeld (Sebastian Fischer, 36). Am 15. Oktober erreicht die Lovestory ihren Höhepunkt: Das Paar gibt sich endlich das Jawort. Die Darstellerin der Braut widmet sich ab sofort aber neuen Projekten – und das bedauert besonders ein Kollege sehr!

Julian Schneider (28), der in der Telenova Joshua Winter darstellt, offenbarte gegenüber Promiflash: "Bei der Hochzeit hatte ich auch meine einzige Szene mit meiner österreichischen Kollegin Larissa Marolt. Schade, denn ich glaube, dass die Szenen zwischen uns spannend hätten werden können." Als Cousin zweiten Grades des Bräutigams kam es für Julian nur selten zu gemeinsamen Dreharbeiten mit der frisch angeheirateten Frau Saalfeld, aka Larissa.

Bei der ersten und einzigen gemeinsamen Zusammenarbeit haben die Schauspieler offenbar aber bestens harmoniert. "Wir haben uns erst bei den Dreharbeiten kennengelernt, aber die Chemie hat gleich gestimmt", so Julian. Wer weiß, ob die TV-Stars in Zukunft nicht vielleicht doch noch mal am selben Set landen.

ARD / Stella Boda Alicia (Larissa Marolt) und Viktor (Sebastian Fischer) küssen sich

Instagram / officialjulianschneider Julian Schneider in Italien 2018

Becher/WENN.com Larissa Marolt in der NDR Talkshow

