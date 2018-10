Was für eine Mega-Party! Heidi Klum (45) legte sich am Wochenende mächtig ins Zeug, denn ihre jüngste Tochter Lou feierte am Samstag ihren neunten Geburtstag. Da ließ sich ihre Model-Mama nicht lumpen und veranstaltete eine riesige Fete im Garten. Dank des überdimensionalen Hüpfburg-Parcours wurde es ein Fest für Alt und Jung. Dabei durfte natürlich auch Heidis Liebling Tom Kaulitz (29) nicht fehlen.

In ihrer Instagram-Story hielt die Germany's next Topmodel-Chefjurorin den großen Tag ihres Sprösslings fest. Neben Henna-Tattoos und einigen Wänden zum Vollmalen wurde auf dem Areal auch eine Piñata aus farbenfrohen Tieren aufgehängt. Sehr zur Freude ihrer zahlreichen Gäste schlug der kleine Lockenkopf auf das bunte Plastikpferd voller Süßigkeiten und zerlegte es. Daraufhin stürmten alle Kids auf die zu Boden fallenden Leckereien. Außerdem sorgte eine kunterbunte Torte sorgte für viel Begeisterung.

Heidis Liebster schien ebenfalls viel Spaß auf der Kindersause zu haben. Der Tokio Hotel-Gitarrist ließ sich von seiner Partnerin vor ihre Smartphone-Linse ziehen und alberte mit diversen digitalen Masken herum. Anschließend gab er Heidi noch einen dicken Schmatzer auf die Wange.

Getty Images Topmodel Heidi Klum, September 2018

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den Creative Arts Emmys 2018 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der Geburtstagsfeier von Lou

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de