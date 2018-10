Wie lang versteckt Herzogin Meghan (37) ihr süßes Geheimnis schon? Nach zahlreichen Spekulationen bestätigt der Palast in einem öffentlichen Statement das, was sich Royal-Fans weltweit schon seit Wochen sehnlichst wünschen: Die schöne Brünette und ihr Liebster Prinz Harry (34) erwarten tatsächlich ihr erstes Kind. In welchem Monat die werdende Mama genau ist, ist allerdings nicht bekannt. Kann es sein, dass Meghan womöglich schon bei ihrer Hochzeit schwanger war?

Die Antwort lautet höchstwahrscheinlich nein. Das Paar gab sich am 19. Mai ganz romantisch in der St. George's Chapel das Jawort – das bedeutet, dass die 37-Jährige mittlerweile mindestens im fünften Monat sein müsste. Da der königliche Wonneproppen allerdings erst im Frühjahr 2019 das Licht der Welt erblicken soll, kann ihre Schwangerschaft noch gar nicht so weit fortgeschritten sein.

Das genaue Geburtsdatum ist immer bis zuletzt ein wohlbehütetes Geheimnis. Feststeht jedoch, dass das britische Königshaus Baby-News in der Regel erst nach dem ersten Trimester offiziell bekannt gibt. Scheint so, als sei die einstige Suits-Darstellerin damit gerade im vierten Monat.

Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan kommen aus der Kapelle

Getty Images Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan Anfang Oktober

