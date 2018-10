Wieso ließ das britische Königshaus gerade jetzt die Bombe platzen? Heute wurde bekannt, worauf die Royal-Fans schon so lange hingefiebert hatten: Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) erwarten königlichen Nachwuchs! Schon im Frühjahr nächsten Jahres soll der Spross das Licht der Welt erblicken. Der Zeitpunkt der Verkündung verwunderte jedoch: Schließlich wird das Paar nun erst einmal zwei Wochen auf große Reise durch Australien, Neuseeland und Ozeanien gehen. Laut Insidern gibt es dennoch gute Gründe, warum die Baby-News genau jetzt verkündet wurden!

Laut Dana Press gab es drei ausschlaggebende Faktoren für das Timing des Paares. Zum einen habe Eugenies (28) Hochzeit am vergangenen Freitag eine große Rolle gespielt: Da der Prinz und die ehemalige Schauspielerin der Prinzessin und ihrem Gatten Jack Brooksbank nicht die Show stehlen wollten, sollen sie sich vorerst mit der Offenbarung zurückgehalten haben. Zum anderen sende der Reisestart in Kombination mit der Verkündung ein wichtiges Zeichen: Während Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) ihren Fokus auf Großbritannien gesetzt haben, legen Meghan und Harry ihren Schwerpunkt auf die Länder des Commonwealth. Demnach wäre es eine bedeutsame Geste gewesen, dass die Nachwuchs-Nachricht genau in dem Moment an die Öffentlichkeit gelangt ist, als das Herzogspaar von Sussex auf australischen Boden landete.

Die dritte Erklärung ist hingegen recht simpel: Bereits bei der Hochzeit am vergangenen Wochenende hatte sich Meghan in einen weiten Mantel gehüllt, um ihre wachsende Körpermitte zu verstecken. Bis zu ihrer Rückkehr nach Großbritannien hätten die beiden die großen Neuigkeiten daher wohl kaum geheim halten können.

Getty Images Herzogin Meghan bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sussex

Anzeige

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Training des UK-Teams für die Invictus Games 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de