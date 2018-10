Haben die Hochzeitsglocken schon geläutet? Eigentlich wollten es Kylie Jenner (21) und ihr Freund Travis Scott (26) in Sachen Beziehung etwas ruhiger angehen lassen. Obwohl im Februar ihre gemeinsame Tochter Stormi zur Welt kam, leben die beiden noch nicht zusammen. Zwar sind Kylie und der Rapper schwer verliebt, von einem Jawort war aber offiziell nie die Rede. Mit einem Social-Media-Posting schürt das Kardashian-Jenner-Küken nun allerdings Heiratsgerüchte.

Auf Instagram postete Kylie einen kurzen Clip, der einen Teil ihres Hauses übersäht mit hellen Rosenblüten zeigt. "Einfach, weil Blumen die beste Art sind", schrieb die Make-up-Unternehmerin dazu. Außerdem ergänzte die 21-Jährige: "Danke dir, Ehemann!" Damit stiftete Kylie ordentlich Verwirrung unter ihren Followern. Sind die beiden etwa heimlich vor den Traualtar getreten oder ist Travis vor ihr auf die Knie gegangen? "Warte, Ehemann!?", brachte ein Fan die Verwunderung auf den Punkt.

Doch das Mysterium um die Bezeichnung für ihren Liebsten löste die junge Mutter nicht auf. Schon vor ein paar Tagen postete Kylie ein Video in ihrer Instagram-Story, in dem sie Travis ebenfalls "Ehemann" nannte. Ob sie den Musiker einfach nur gern so nennt oder ob er auch auf dem Papier ihr Ehemann ist, wird der Reality-TV-Star möglicherweise bald auflösen.

Getty Images Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi

Theo Wargo/ Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei der Met Gala 2018

