Da stockte den Höhle der Löwen-Zuschauern kurz der Atem! In der aktuellen Folge stellte unter anderem Mario Ballheimer sein Produkt vor: Der Maler- und Lackierermeister hatte es nach 20 Jahren Berufserfahrung satt, die meiste Zeit am Tag mit dem Abkleben von Räumen zu vergeuden. Sein "Abdeckblitz" – ein selbstklebendes Schutzvlies – soll diese nervige Arbeit in Zukunft erheblich erleichtern. Um mit seiner Erfindung so richtig durchzustarten, benötigt er ein Investment von 100.000 Euro – im Gegenzug bietet er zehn Prozent seiner Firmenanteile. Doch seine Präsentation schien zunächst in einem Fiasko zu enden: Eine Löwin bezweifelte, dass es sich bei dem Handwerkerutensil um ein neues Produkt handelt!

Dagmar Wöhrl (64) war sich jedenfalls hundertprozentig sicher, im Besitz eines identischen Produkts zu sein. Mario Ballheimer beharrte jedoch darauf, dass sich sein "Abdeckblitz" durch kleine Feinheiten von ihrem Produkt unterscheidet. "Nein, das kann das alles auch", ließ sich die 64-Jährige allerdings nicht umstimmen. Der Maler reagierte trotzig auf die Einschätzung der Unternehmerin – und verscherzte es sich damit beim Publikum. "Wow! Wie kann man sich da nur so unsympathisch präsentieren", "Anscheinend weiß der Handwerker sehr viel besser, was Dagmar Wöhrl in ihrem Haus hat" oder "Dagmar Wöhrl fährt gleich schnell nach Hause, um das von ihr damals gekaufte Produkt zu holen", lauteten nur einige der kritischen Töne auf Twitter.

Auch Carsten Maschmeyer (59) hatte ein Problem mit dem Auftreten des Erfinders. "Ich habe das Gefühl, dass Sie immer das letzte Wort haben wollen. Und deshalb passen wir nicht zusammen", lehnte er eine Zusammenarbeit daher ab. Sein Kollege Ralf Dümmel (51) sah das allerdings anders: Er war hellauf begeistert vom "Abdeckblitz" und investierte 100.000 Euro für 35 Prozent Firmenanteile. Die anfangs unangenehme Situation nahm für Mario Ballheimer somit doch noch ein glückliches Ende.

