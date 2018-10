Die Dreharbeiten für die neue Staffel von Deutschland sucht den Superstar sind seit Dienstag in vollem Gange. Auch die vollständige Jury-Besetzung ist seit Dienstag Morgen bekannt. Neben Show-Urgestein Dieter Bohlen (64), Sänger Xavier Naidoo (47) und Ex-DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (26) wird Oana Nechiti (30) am Jury-Pult Platz nehmen und neue musikalische Talente beurteilen. Dabei wird sie vermutlich vor allem auf die tänzerische Leistung der Kandidaten schauen – schließlich ist Oana eine der Let's Dance-Profitänzerinnen. Doch eignet sie sich für den Job? Die Promiflash-Leser sind sich jedenfalls einig.

In einer Umfrage fällt das Ergebnis eindeutig aus. Insgesamt 3.402 Leser (Stand: Dienstag, 16. Oktober, 11:30 Uhr) haben an dem Voting teilgenommen. Zur Frage "Was sagt ihr zu Oana Nechiti in der DSDS-Jury?" haben 2.429 User (71,4 Prozent) abgestimmt: "Eine gute Wahl!" Lediglich 973 der Stimmen, also 28,6 Prozent, finden, dass Oana nicht in die Jury der Castingshow passt. Auf Facebook ist unter den Fans eine heiße Diskussion entbrannt. Die Kommentare reichen von "Auf jeden Fall ist sie eine sympathische Frau und als Tänzerin dürfte sie logischerweise auch Ahnung von Musik haben" bis zu: "Was zum Teufel will eine Tänzerin in einer Show, wo es ums Singen geht?!"

Es gibt aber auch die goldene Mitte. Einige Fans der Sendung sind sich offenbar noch nicht ganz so sicher, was sie von der Wahl halten sollen, wollen der Tanztrainerin aber eine faire Chance geben und fordern: "Jetzt lasst sie doch erstmal machen!"

Getty Images Oana Nechiti bei "Let's Dance" 2017

Anzeige

Getty Images Oana Nechiti bei "Let's Dance" 2016

Anzeige

Getty Images Oana Nechiti beim Training für "Let's Dance" 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de