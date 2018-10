Ist dieses Posting ein versteckter Seitenhieb gegen Yanik Strunkey? Vor wenigen Tagen machten der Love Island-Teilnehmer und seine Show-Auserwählte Lisa Thiel ihr Beziehungs-Aus öffentlich – damit waren die beiden das erste Paar der diesjährigen Staffel, das seine Trennung bekannt gab. Und das, obwohl der 31-Jährige nur Tage zuvor noch von der Blondine geschwärmt hatte! Auch wenn nach der Nachricht kein Streit losbrach, sieht es so aus, als ließe Lisa im Netz nun eine Spitze gegen ihren Ex los.

Zu einem Instagram-Foto, auf dem die Blondine ruhig auf den Boden blickt, schreibt sie diese Zeilen: "Vergib dir selbst, wenn du weniger akzeptierst, als du verdienst, aber tue es nicht noch einmal." Damit scheint sie auf ihren Verflossenen anzuspielen, immerhin hatte Lisa schon in der Villa an der Aufrichtigkeit von Yaniks Gefühlen gezweifelt – besonders nachdem ein Lügendetektor seine Ehrlichkeit infrage gestellt hatte. Dass es ihr mit der Trennung nicht gut geht, zeigt auch der zuvor geteilte Post, in dem Lisa in sich gekehrt und traurig wirkt.

In diesen schwierigen Zeiten kann sich die Kosmetikerin aber auf den Zuspruch von Freunden und Followern verlassen. Unter den Kommentaren finden sich auch ermutigende Worte von ihren Co-Islanderinnen Jessica und Joana. Kurz nach dem Bekanntwerden der Trennung hatte sich sogar Janina Celine Jahn, die Lisa zwischenzeitlich den Partner in der Sendung weggeschnappt hatte, auf ihre Seite gestellt: "Man muss erst den falschen Weg gehen, um auf den richtigen zu gelangen. Kopf hoch, Maus!" Glaubt ihr, Lisa teilt mit ihrem aktuellen Posting gegen Yanik aus? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Love Island, RTL II Die "Love Island"-Kandidaten Lisa und Yanik

Anzeige

Instagram / allabout_liz Lisa Thiel, "Love Island"-Kandidatin 2018

Anzeige

RTL II / "Love Island" Jessica Fiorini und Lisa, "Love Island"-Kandidaten 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de