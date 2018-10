Die Gefühle haben sich geändert! Bei Love Island hat es zwischen Yanik und Lisa vor allem gegen Ende der Staffel ordentlich gefunkt. Auch nach ihrem Aus im Halbfinale schien die junge Beziehung der beiden noch immer zu funktionieren. Im Promiflash-Interview vom vergangenen Freitag sprach Yanik ebenfalls ganz offen über seine Verliebtheit – doch die ist jetzt offenbar verpufft: Dieses Couple ist jetzt nämlich Geschichte!

In seiner Instagram-Story ist ein langes Trennungsstatement zu lesen. Der 31-Jährige erklärt darin, Fan-Spekulationen um ein Liebes-Aus beenden zu wollen. Seine Community hatte wohl den richtigen Riecher: "Ich habe mich in den letzten Tagen bewusst nicht zu der Situation geäußert, da es einfach noch nicht spruchreif war. Lisa und ich werden von nun an getrennte Wege gehen." Yanik und Lisa sind das erste "Love Island"-Paar dieser Staffel, dessen Beziehung gescheitert ist.

"Es ist für uns beide das Beste, da sich die emotionale Bindung, die wir bei 'Love Island' aufgebaut haben, meinerseits leider im 'wahren' Leben nicht bestätigt hat", gewährt der Fitnessfan weiter Einblicke in seine Gedanken. Er und die 21-Jährige würden sich aber weiterhin gut verstehen und wollen auch in Zukunft befreundet bleiben.

Instagram / yanikstrunkey Yanik Strunkey, Ex-"Love Island"-Kandidat

RTL II / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Lisa

Love Island, RTL II Die "Love Island"-Kandidaten Lisa und Yanik

