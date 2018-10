Bald ist sie stolze Großmutter! Am Montagmorgen überraschten Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) die ganze Welt mit ihren Babynews. Das erste gemeinsame Kind der beiden wird im Frühjahr 2019 zur Welt kommen. Neben den Bald-Eltern freuen sich natürlich auch die zukünftigen Großeltern auf ihr royales Enkelchen. Vor allem Meghans Mutter Doria Ragland soll ganz aus dem Häuschen sein. Jetzt wurde sie zum ersten Mal nach der großen Bekanntgabe in der Öffentlichkeit gesichtet!

In modischen Plateausandalen, einer gepunkteten Hose und einem schwarzen Wickeltop zeigte sie die 62-Jährige vor ihrem Haus in Los Angeles. Die vergangenen Tage waren offenbar auch für die Yogalehrerin so aufregend, dass sie nicht zum Kochen kam – in ihrer Hand trug Doria nämlich eine Tüte von einem Fast-Food-Imbiss. In einem Statement des Kensington Palace hieß es derweil: "Frau Doria Ragland ist sehr glücklich über die tollen Neuigkeiten und freut sich darauf, ihr erstes Enkelkind willkommen zu heißen."

Auch Meghans Vater Thomas soll sehr glücklich darüber sein, dass seine Tochter ein Kind erwartet. Er wolle alles in seiner Macht Stehende tun, um sich wieder mit ihr zu versöhnen und seinem Enkel ein guter Großvater zu sein. In der Erklärung des Palastes zur Schwangerschaft der 37-Jährigen wurde er allerdings mit keinem Wort erwähnt.

P&P / MEGA Doria Ragland in Los Angeles

Ben Stansall / Empics / actionpress Doria Ragland, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Doria Ragland in der St George's Chapel

