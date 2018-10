Sie liebt einfach ihre High Heels! Es vergeht kaum ein offizieller Termin von Herzogin Meghan (37), bei dem sie nicht in schwindelerregend hohen Absätzen neben ihrem Ehemann Prinz Harry (34) auftritt. Sogar auf Sportplätzen oder auf dem Rasen – Meghan steht total auf Pfennigabsätze. Auch bei ihrem Besuch im australischen Sydney sah man die werdende Mutter wieder in den Hackenschuhen. Doch abseits des Trubels trug Meghan flache Ballerinas. Werden ihr die Heels in der Schwangerschaft nun doch zu anstrengend?

Schicke beigefarbene Veloursleder-Pumps trug die 37-Jährige beim Besuch im Taronga-Zoo. Superhoch und superspitz – und damit sicher nicht das komfortabelste Schuhwerk. Bisher störte Meghan das wenig, doch abseits von Kameras und Zaungästen fiel jetzt auf: Die Royal-Lady wechselte ihre Schuhe! Flache, schwarze Ballerinas hatte sie auf dem Rückweg an. Für die Schwangere war der warme Tag in den High Heels offenbar doch etwas zu viel gewesen.

Ob man die Herzogin von Sussex demnächst öfter in flachen Schuhen sehen wird? Mit fortschreitender Schwangerschaft dürfte es für Meghan sicher nicht einfacher werden, in engen Pumps zu laufen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney im Oktober 2018

