Auf eine freudige Nachricht folgt ein Dämpfer für die Fans von Oana Nechiti (30): Die kommende Let's Dance-Staffel muss ohne die Profitänzerin auskommen! Erst vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass die sportliche Frohnatur neben Dieter Bohlen (64) und Co. in der DSDS-Jury sitzen wird. Doch auf Performances in ihrem Stammformat müssen die Zuschauer verzichten: Die nächste Staffel der Tanzsendung findet ohne Oana statt!

Im vergangenen Jahr liefen zeitweise freitags die "Let's Dance"-Sendungen und samstags die Live-Shows des Castingformats und hätten so ein enormes Arbeitspensum für Oana ergeben – doch der Mega-Stress bleibt ihr erspart, da sie im kommenden Jahr nicht an der Tanzshow teilnehmen wird. "Eine weitere Teilnahme bei 'Let's Dance' war von Oana aus familiären Gründen für 2019 nicht geplant", erklärte eine RTL-Sprecherin auf Promiflash-Anfrage. Was genau diese Aussage über die Mutter eines sechsjährigen Jungen bedeutet, ist bislang nicht bekannt.

Umso mehr Energie kann die 30-Jährige in ihr neues Mammutprojekt DSDS stecken. Bei ihrer Verkündung als viertes Mitglied neben Bohlen, Xavier Naidoo (47) und Pietro Lombardi (26) hatte Oana ihre Stärke als Nicht-Musikerin in der Jury bereits eingeschätzt. "Ich bin der Meinung, dass ich das Ganze aus einem ganz anderen Blickwinkel beobachten kann", sagte die Profitänzerin.

