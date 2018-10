Das Baby ist noch nicht mal auf der Welt, schon darf es sich über kostbare Geschenke freuen! Seit bekannt ist, dass Herzogin Meghan (37) und ihr Schatz Prinz Harry (34) im kommenden Frühjahr zum ersten Mal Eltern werden, überschlagen sich die Schlagzeilen. Sogar über das Geschlecht des Kindes wird bereits heftig diskutiert. Was es wird, bleibt zunächst noch ein wohlbehütetes Geheimnis. Feststeht: Wenn es ein Mädchen wird, wartet ein ganz besonderes Schmuckstück auf die Kleine.

Bei dem Präsent handelt es sich um eine rund 6.000 Euro teure Uhr, die sich die einstige Schauspielerin noch zu Set-Zeiten gegönnt hat. "Ich habe mir schon immer die 'French Tank' von Cartier gewünscht. Als ich erfuhr, dass von Suits eine dritte Staffel gedreht werden soll, konnte ich mich nicht mehr zurückhalten und kaufte schließlich die zweifarbige Variante", erklärte sie 2015 in einem Interview mit Hello!. Die heute 37-Jährige habe sie auf der Rückseite gravieren lassen und plane, sie eines Tages an ihre Tochter weiterzugeben.

Geht es nach den Royal-Fans, wird das Geschenk noch ein Weilchen in Meghans Schmuckkästchen verweilen müssen – sie sind sich sicher: Der Wonneproppen wird ein Junge! Grund für die Spekulationen: Die Herzogin trage in letzter Zeit auffällig oft Outfits in Blautönen.

Getty Images Herzogin Meghan beim Launch ihres Kochbuches

Getty Images Herzogin Meghan

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Coach Core Awards

