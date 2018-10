Haben die Deals den erwarteten Erfolg gebracht? In Die Höhle der Löwen präsentierten sich auch am vergangenen Dienstag wieder kreative Köpfe mit ihren Produktideen vor den erfahrenen Investoren. Drei der fünf Gründer konnten sogar einen Zuschlag mit einem der "Löwen" ergattern. Nun haben die Neu-Unternehmer von "Kuchentratsch", "Frittenlove" und "Abdeckblitz" Promiflash verraten, was sich durch die Unterstützung in ihren Start-ups getan hat.

Katharina Meyer und Anna Bründermann stellten in der Show ihr Konzept von Kuchen und sozialen Kontakten vor. Der Verkauf der von Oma und Opas gebackenen Leckereien kam bei den Investoren gut an, Carsten Maschmeyer (59) und Dagmar Wöhrl (64) schnappten sich den Deal. "Zunächst gab es kleine, aber wichtige Veränderungen in der Backstube, zum Beispiel konnten wir uns endlich eine Gastro-Spülmaschine leisten. Jetzt müssen die Omas und Opas weniger spülen und können dafür mehr backen", erklärte Katharina stolz die Errungenschaften der vergangenen Monate. Auch der Online-Shop wurde ausgebaut und ein Weihnachts-Backbuch sei auf den Markt gekommen.

Sternekoch Sascha Wolter will mit "Frittenlove" den Pommes-Markt revolutionieren. Seine Kichererbsen- und Trüffel-Fritten überzeugten Frank Thelen (43), in seine Firma zu investieren. Die Teilnahme an der Show hatte für den Gründer einen durchschlagenden Erfolg: "Wir konnten zum einen die hohe Aufmerksamkeit nutzen, um unsere außergewöhnlichen Fritten vorzustellen und bekannter zu machen. Zum anderen sind sehr viele interessierte Großhändler auf uns zugekommen. [...] Das reicht von Lieferanten der Gastronomie bis hin zu Kreuzfahrtschiffen oder sogar Flugzeug-Caterer. Auch Anfragen aus dem Ausland haben uns erreicht." In einigen Supermärkten gibt es die Pommes bereits zu kaufen.

Mario Ballheimer machte sich bei seinem Pitch für "Abdeckblitz" – ein selbstklebendes Schutzvlies für Malerarbeiten – nicht nur Freunde unter den "Löwen", fand aber in Ralf Dümmel (51) seinen Investor. Mit ihm und seinem Team ging es direkt an die Arbeit: "Das Produkt wurde noch mal gemeinsam weiterentwickelt und verbessert, dazu passende Produktionsstätten gesucht und gefunden. Produktfotos, Videos und Marketing haben wir gemeinsam erstellt – sowie eine neue Verpackung entwickelt."

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Ralf Dümmel mit "Kuchentratsch" in "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maure Ina und Sascha Wolter von "Frittenlove" bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Frank Hempel Dagmar Wöhrl und Mario Ballheimer bei "Die Höhle der Löwen"

WENN Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Investor



