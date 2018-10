Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) geben in ihrer On-Off-Beziehung ziemlich Vollgas: Erst im Juni gaben der Sänger und das Model ihrer Liebe eine neue Chance, schon einen Monat später folgte die Verlobung. Seitdem wird gemunkelt, ob die beiden schon längst Mann und Frau sind. Das Paar heizte die Gerüchte immer wieder selbst ordentlich an. Zumindest in einem Punkt gibt es Klarheit: Hailey will Kinder mit ihrem Justin!

In einem Interview mit Harper's Bazaar schwärmt sie höchstpersönlich von ihrem Familienwunsch, als sie nach weiteren Tattoos gefragt wird: "Ich möchte mehr, aber ich lasse noch für die Namen meiner Kinder und einige sentimentale Dinge Platz frei. Ich möchte die süßen Stellen noch nicht vollmachen, bevor ich das nicht erreicht habe." Die Laufsteg-Schönheit hat mindestens 19 Tätowierungen, die alle ziemlich dezent und fein gestochen sind.

Die Motive wie der 10. Juni 1990, der Hochzeitstag ihrer Eltern in römischen Ziffern an ihrem Handgelenk, ein kleines Kreuz unterhalb des linken Ohres oder das Wort Pray an den Zeigefingern zieren bereits Haileys Körper. Die Nadelwerke haben alle eine wichtige Bedeutung für die 21-Jährige, meist haben sie etwas mit Familienangehörigen, engen Freunden und ihrem Glauben zu tun.

Getty Images Hailey Baldwin bei den iHeartRadio Music Awards

MEGA Hailey Baldwin und Justin Bieber bei einer Radtour durch New York City

Getty Images Hailey Baldwin bei den Filmfestspielen von Cannes

