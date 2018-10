Diese Liebe geht offenbar unter die Haut! Lange behielt Margarita Nigmatullin (22) ihr Glück für sich. Im Promiflash-Interview vor rund drei Monaten erklärte die Schauspielerin auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus nur, dass sie momentan sehr glücklich sei. Im August folgte dann die große Überraschung: Die Köln 50667-Darstellerin postete in den sozialen Netzwerken plötzlich ein Pärchen-Pic nach dem anderen von sich und ihrem Freund Jonas. Jetzt ließ der Hottie sich sogar ein Liebes-Tattoo stechen: Das Bild seiner Herzdame prangt auf seinem Unterarm.

Na, wenn das mal kein Liebesbeweis ist. In ihrer Instagram-Story meldete sich die Schauspielerin vergangene Woche bei ihren Followern und erzählte, dass ihr Schatz eine Überraschung für sie habe. Danach präsentierte sie ganz stolz das Kunstwerk: Eine Frau, die eindeutig Ähnlichkeit mit ihr hat, ihr Geburtsdatum und der Spruch: "Alles, was ich im Leben brauche, ist deine Liebe." Der Serien-Star schwärmt in den höchsten Tönen von seinem Freund und findet die Aktion einfach nur "richtig süß".

Die Fans der 22-Jährigen freuen sich ebenfalls riesig mit ihrem Idol und finden, dass die beiden perfekt zusammenpassen. "Du und Jonas, ihr seid die Besten", "Ihr seid so süß" oder "Traumpaar", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare zu den neuesten Schnappschüssen der beiden Turteltauben.

Instagram / maddynigmatullin Tattoo von Margarita Nigmatullins Freund

Instagram / maddynigmatullin Margarita Nigmatullin mit ihrem Freund Jonas (links)

Instagram / maddynigmatullin Margarita Nigmatullin mit ihrem Freund Jonas, September 2018

