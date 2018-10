Gehen Bella Hadid (22) und The Weeknd (28) ihren zweiten Anlauf in der Liebe so richtig ernst an? Seit wenigen Wochen sind das Model und der Sänger wieder ein Paar, nachdem sie Ende 2016 ihre Beziehung auf Eis gelegt hatten. Die Heimlichtuerei um ihr Turtel-Comeback gehört inzwischen der Vergangenheit an und Bella teilte nun einen Paar-Moment, in dem die beiden sich vor Glück kaum halten können. Etwa, weil The Weeknd seiner Freundin an ihrem Geburtstag einen Heiratsantrag gemacht hat?

In einem Instagram-Beitrag bedankte sich die Victoria's Secret-Schönheit bei dem Musiker und einigen Freunden für eine Überraschungsparty zu ihrem B-Day. Auffällig ist im ersten Pic, das das Paar eng umschlungen zeigt, vor allem ein Detail: Auf dem Bild hält die strahlende Bella eine kleine Schatulle fest in ihrer rechten Hand – ob da wohl ein Verlobungsring drin steckt? An ihren Fingern trägt die 22-Jährige so viel Schmuck, dass ein einzelner neuer Klunker nicht ins Auge sticht, doch die Fans vermuten dank der dunkelroten Box tatsächlich einen Antrag.

Die Turteltauben selbst äußerten sich noch nicht zu den Spekulationen – allerdings ist auch in Bellas Text zu der Fotoreihe ein Hinweis darauf versteckt, dass die Antragsgerüchte nicht ganz aus der Luft gegriffen sind. "Ich habe noch nie so viel Liebe und Glück gespürt", schrieb die Schwester von Topmodel Gigi Hadid (23) unter die Bilder. Was meint ihr, hat Bella wirklich einen Heiratsantrag bekommen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / gigihadid Bella Hadid, Model

Instagram / theweeknd Bella Hadid und The Weeknd

PC / MEGA TheMegaAgency.com The Weeknd und Bella Hadid in New York

