Endlich sind sie Mann und Frau! Am 12. Oktober gaben sich Prinzessin Eugenie (28) und ihr Liebster Jack Brooksbank auf Schloss Windsor vor rund 850 Gästen das Jawort. Es war ein Tag voller Emotionen, wilder Feierlichkeiten und Tränen. Beim Champagner-Empfang von Queen Elizabeth II. (92) nach der romantischen Trauung ließen Braut und Bräutigam ihren großen Tag mit Familie und Freunden ausklingen. Während der Party soll die frischgebackene Ehefrau dann eine rührende Rede gehalten und einen Ausschnitt aus ihrem Tagebuch vorgelesen haben.

Laut Mirror handelte es sich bei der Passage um den Eintrag, den sie am Tag des ersten Aufeinandertreffens mit ihrem Gatten geschrieben hatte. Vor acht Jahren lernten sich die Turteltauben bei einem Ski-Ausflug mit gemeinsamen Freunden kennen und es war wohl Liebe auf den ersten Blick. Als die damals 20-Jährige die Begegnung am Abend Revue passieren ließ, vertraute sie ihrem Tagebuch Folgendes an: "Ich habe gerade einen sehr süßen Typen namens Jack kennengelernt." Na, wenn ihr Schatz da mal nicht Pipi in den Augen hatte! Immerhin brachen bei ihm schon während der Trauung alle Dämme.

Der 32-Jährige versteht es offenbar, seiner Frau ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Kurz vor der Hochzeit hatten die zwei ein Interview gegeben. Auf die Frage, mit welchen drei Worten er seine Partnerin beschreiben würde, antwortete er ganz schlicht: "Sie ist so ein hell strahlendes Licht." Eine Liebeserklärung, von der Eugenie sichtlich gerührt war!

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenies erster Kuss bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram/theroyalfamily Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Was sagt ihr zu Eugenies Idee, bei ihrer Rede aus ihrem Tagebuch vorzulesen? Total rührend! Nicht besonders originell! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de