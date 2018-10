Bei den beiden verliert man so langsam den Überblick! Sind Katie Holmes (39) und Jamie Foxx (50) nun noch zusammen oder nicht? Kurz nach ihrem ersten offiziellen Auftritt als Paar im Januar dieses Jahres kursierten Gerüchte, dass die zwei Hollywood-Stars schon bald den Bund fürs Leben eingehen wollen. Wenig später kam die große Ernüchterung: Statt mit ihrer Traumhochzeit machten sie mit Trennungsspekulationen Schlagzeilen. Doch nun sieht es so aus, als sei die Planung für ihren großen Tag noch immer im vollen Gange: Zusammen mit Töchterchen Suri Cruise (12) sah sich die Schauspielerin kürzlich eine verdächtige Location in Irland an.

Vergangenen Monat verbrachte das Mutter-Tochter-Duo ein Wochenende in County Carlow und ließ es sich nicht nehmen, dort auch ein altes Herrenhaus aus dem Mittelalter zu besichtigen: Borris House ist mittlerweile ein beliebter Veranstaltungsort für Hochzeiten. Kein Wunder, dass die Gerüchteküche da wieder zu brodeln beginnt. Überlegt Katie etwa, ihrem Partner in dieser romantischen Kulisse das Jawort zu geben? Gegenüber The Daily Beast verriet ein Insider, dass der Leinwand-Star großes Interesse an der Geschichte des Gebäudes und seiner Nutzung als Hochzeits-Location gezeigt habe. Eine Buchung sei bislang aber nicht eingegangen.

Die Fans tappen also weiterhin im Dunkeln – zumindest, was die Heiratspläne der zwei Turteltauben angeht. In Anbetracht der Tatsache, dass Katie und Jamie erst vor wenigen Wochen zusammen in Atlanta gesichtet worden waren, dürfte aber klar sein, dass sie noch immer ein Paar sind. Dort besuchte die 39-Jährige ihren Liebsten, während er für den Film "Just Mercy" vor der Kamera stand.

Getty Images Katie Holmes und Jamie Foxx während der Pre-Grammy Gala 2018 in New York

Anzeige

SplashNews.com Katie Holmes mit ihrer Tochter Suri Cruise

Anzeige

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de