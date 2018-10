Mehr Volksnähe geht nicht! Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) werden während ihrer royalen Stippvisite in Australien wie Rockstars gefeiert. Neben der Metropole Sydney besuchte das Ehepaar auch dünn besiedelte Landstriche in Down Under. In dem verschlafenen Städtchen Dubbo verbrachten Meghan und Harry ein paar nette Stunden auf dem Anwesen von einheimischen Farmern. Die Freundlichkeit der Australier belohnte Meghan mit einem besonders süßen Gastgeschenk – einem selbst gebackenen Bananenkuchen.

Laut The Sydney Morning Herald wurde beim gemeinsamen Frühstück mit der Farmerfamilie Woodley nicht nur traditionell englischer Tee gereicht, sondern eben auch die besonders kalorienreiche Süßspeise, die Herzogin Meghan mitgebracht hatte. Die aus Schokolade und Ingwer bestehende Köstlichkeit soll Meghan eigenhändig in der Küche des Admiralty House in Sydney für die Familie gebacken haben. Während ihres Besuchs war die Herzogin offenbar besonders vom jüngsten Woodley-Spross, der 13 Monate alten Ruby, angetan – und mit dessen Mama Emily kam sie anscheinend ordentlich ins Plaudern. Dabei erfuhr die Farmerin allerlei über den Gemütszustand der royalen Bald-Mutter und verriet der Zeitung: "Meghans Schwangerschaft verläuft super. Sie ist zwar ein wenig müde, aber der Trubel ist für sie eine nette Ablenkung."

Ihren selbstgebackenen Kuchen rührte Meghan bei dem Besuch vermutlich gar nicht an. Denn seit sie schwanger ist, verzichtet die Royal-Lady angeblich weitgehend auf Kohlenhydrate und setzt stattdessen auf eine besonders eiweißreiche Ernährung.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Woodleys

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Australien

Getty Images Herzogin Meghan & Prinz Harry zu Besuch auf einer australischen Farm im Oktober 2018

