Haben sich die beiden etwa schon vor den Traualtar gewagt? Kylie Jenner (21) und Travis Scott (26) schweben bekanntlich seit über einem Jahr auf Wolke sieben. In letzter Zeit hat die stolze Mama der kleinen Stormi Webster sogar Hochzeitsgerüchte geschürt. In etlichen Social-Media-Posts nannte sie ihren Schatz "Ehemann". Kein Wunder, dass sich ihre Fans nun über eine Frage den Kopf zerbrechen: Trägt Kylie insgeheim bereits Travis' Nachnamen?

Wie eine Quelle The Sun Online verriet, sollen die Hochzeitsglocken noch nicht geläutet haben – wenn es nach dem Reality-Starlet gehe, sei der Schritt aber längst fällig: "Der Grund, weshalb Kylie Travis ständig als ihren Ehemann bezeichnet, ist, dass sie Hals über Kopf in ihn verliebt ist und ganz verzweifelt versucht, mit ihm endlich den Bund der Ehe einzugehen." Um ihrem Wunsch-Gatten einige Hinweise zu geben, spreche sie ihn deshalb regelmäßig mit dem Kosenamen "Hubby" (eine englische Verniedlichung von "Ehemann") an.

Obwohl der Rapper noch nicht um die Hand der Beauty-Expertin angehalten hat, habe Kylie schon genaue Vorstellungen, wie ihre Trauung ablaufen soll: "Sie möchte eine Märchenhochzeit wie Kim haben und glaubt, dass ein gemeinsames Kind sie und Travis näher zusammen gebracht hat." Auch Momager Kris Jenner (62) habe bereits Pläne, falls es in nächster Zukunft zu einer Zeremonie kommen sollte: Sie bestehe darauf, dass ihre jüngste Tochter und ihr Schwiegersohn in spe einen Ehevertrag unterschreiben.

PCC / Splash News Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi

Neilson Barnard/Getty Images Kris Jenner, Geschäftsfrau

