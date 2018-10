Sie schweben erneut auf Wolke sieben! Vor rund drei Jahren machten Bella Hadid (22) und The Weeknd (28) ihre Beziehung erstmals öffentlich – knapp ein Jahr später folgte dann jedoch das plötzliche Liebes-Aus. Der Grund: zu volle Terminkalender. Während der "Earned It"-Interpret Trost bei Sängerin Selena Gomez (26) fand, schien der Victoria's Secret-Engel sein Single-Leben in vollen Zügen zu genießen. Doch damit ist jetzt Schluss: Inzwischen ist Bella wieder total verknallt in ihren Ex – und lässt ihre Fans mit süßen Pärchenfotos daran teilhaben!

Am 9. Oktober feierte die Kalifornierin gemeinsam mit ihren Liebsten ihren 22. Geburtstag – und zu diesem Anlass durfte natürlich auch ihr Herzblatt nicht fehlen: "Danke an mein Baby, an meine wunderbaren Freunden und meine Familie für diese besondere Überraschung", schrieb sie auf Instagram zu Schnappschüssen ihrer Party. Doch damit nicht genug: Die Schönheit nutzte die Gelegenheit auch gleich noch für eine romantische Liebeserklärung und postete eine ganze Reihe von Pärchenfotos von sich und dem Sänger. Eine der Aufnahmen zeigt die Turteltauben schwer verliebt und eng umschlungen: "Zuhause", kommentierte das Model diesen innigen Moment.

Von diesem Anblick waren auch ihre Fans total begeistert: "Bestes Pärchen 2018", "Ihr seht so toll zusammen aus" und "Wahre Liebe", lauteten nur drei der erfreuten Kommentare. Und auch der Musiker nutzte die Chance, um seine Gefühle für Bella mit seinen Anhängern zu teilen: Der Kanadier veröffentlichte nur kurz zuvor ebenfalls zehn romantische Schnappschüsse von sich und seiner Auserwählten!

Getty Images The Weeknd und Bella Hadid bei den Grammy Awards 2016 in Los Angeles

Instagram / bellahadid Bella Hadid und The Weeknd an ihrem 22. Geburtstag

Instagram / theweeknd Bella Hadid und The Weeknd

