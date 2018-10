Knapp einen Monat später kommt ein Beinahe-Unfall von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ans Licht. Am 21. September flogen die werdenden Eltern in ihrem Privatjet von London nach Amsterdam, um in den Niederlanden eine Veranstaltung zu besuchen. Bevor sie dort landen konnten, war es zu einem Zwischenfall gekommen, der bei dem Paar für eine Schrecksekunde gesorgt haben dürfte: Ihr Flieger sei vom Blitz getroffen worden!

Von dem beunruhigenden Vorkommnis berichtete Mail on Sunday. Die ehemalige Schauspielerin war bereits schwanger, als der Blitz mit mindestens 30 Millionen Volt in die Spitze des Jets eingeschlagen sei. Normalerweise ist es für Flugzeuge ungefährlich, ein Gewitter zu passieren. Der Blitz habe allerdings nur wenige Zentimeter neben der Radar- und Navigationsanlage gewütet. Zwar landeten die Turteltauben sicher, die Maschine habe aber danach neun Tage für Reparaturarbeiten am Boden bleiben müssen. Eine offizielle Stellungnahme der Royals zu dem Vorfall gibt es bisher nicht – ein Partygast bestätigte jedoch, dass das Paar am Abend nach der Landung gut gelaunt auf der Feier aufgetaucht sei.

Im Nachhinein dürfte der Royal Family wahrscheinlich ein noch schwererer Stein vom Herzen gefallen sein: Zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags habe das britische Königshaus noch nichts von der frohen Botschaft der Eheleute gewusst. Dass sie sich auf Nachwuchs freuen, sollen Meghan und Harry ihren Angehörigen erst am 12. Oktober auf der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) verraten haben.

Getty Images Herzogin Meghan in Melbourne, Australien

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien 2018

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie nach ihrer Hochzeit

