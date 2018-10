Die deutschen Fans von Paul Walker (✝40) müssen nicht mehr lange warten. In wenigen Wochen jährt sich der Tod des Schauspielers bereits zum fünften Mal. Im November 2013 starb der Fast & Furious-Star bei einem heftigen Auto-Crash noch an der Unfallstelle. Zum anstehenden Jahrestag wurde eine neue Dokumentation veröffentlicht, die auch sehr private Einblicke in sein Leben gewährt. Nach dem US-Release im August wird "I Am Paul Walker" in Kürze auch im deutschen TV ausgestrahlt.

Wie quotenmeter.de jetzt berichtet, hat sich der Spartensender RTL Nitro die Rechte an dem Film gesichert. Unter den Titel "Ich war Paul Walker" wird das Werk am 6. November ab 22:10 Uhr auf dem Kanal gesendet. Die Doku zeigt neben Pauls Familienleben auch Interviews mit Freunden und Schauspielkollegen. Besonders mit F&F-Co-Star Vin Diesel (51) hatte er ein sehr enges Verhältnis.

Schon der Trailer vor einigen Monaten sorgte bei den Fans für Gänsehaut. In dem Streifen verriet Pauls Mutter sogar, was die letzten Worte ihres Sohns an sie gewesen waren. Schon in drei Wochen können die Zuschauer sich selbst ein Bild vom Leben des verstorbenen Hollywood-Hotties machen.

Ernesto Ruscio / Freier Fotograf / Getty Images Paul Walker beim Photocall zu "Fast & Furious 5" 2011 in Rom

Getty Images Paul Walker und Vin Diesel 2009 in Bochum

Tim P. Whitby/Getty Images Paul Walker bei der "Fast & Furious 6"-Premiere in London

