Startet Sylvie Meis (40) demnächst auch als Schauspielerin durch? Die Ex-Let's Dance-Moderatorin versuchte sich in ihrer jahrelangen Karriere nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Dessous-Designerin und Model. Nun soll ein weiterer Berufszweig Platz in ihrem Lebenslauf bekommen. An der Seite der Influencerin Selina Mour (18) gibt sie im kommenden März hierzulande ihr Kinodebüt: Im Teenie-Film "Misfit" wird die gebürtige Niederländerin eine Schuldirektorin verkörpern!

"Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Anfrage bekommen habe, Teil von 'Misfit' zu sein. Ein tolles Drehbuch und ein toller Cast.", verriet die 40-Jährige kürzlich im Bild-Interview. Praktischerweise sollen die Dreharbeiten in Amsterdam stattfinden, denn das filmische Original, auf dem der Film basieren soll, stammt ebenfalls aus den Niederlanden. So könne Sylvie noch obendrein ihre Familie besuchen. Sorgen vor einer Sprachbarriere innerhalb der deutschen Produktion mache sich die Blondine zudem nicht und gibt scherzend den Grund dafür im Gespräch an: "Ich als Direktorin – das kann ja was werden! Zum Glück spiele ich keine Deutschlehrerin.“

Der Film wird sich um die Teenagerin Julia drehen, die aus Amerika zurück an eine deutsche Schule kommt und Gefahr läuft, zur Außenseiterin zu werden. Verkörpert wird das Mädchen von Selina, die nicht nur auf Social-Media, sondern auch mit ihrem Gesang in der Vergangenheit durchstarten konnte. Die 18-Jährige heimste unter anderem einen Nickelodeon Kids Choice Award und einen BRAVO Play-Award ein und war sogar neben dem ESC-Teilnehmer Michael Schulte (28) und Moritz Garth (23) in diesem Jahr für den Goldene Kamera Digital Award nominiert.

P.Hoffmann/WENN.com Sylvie Meis beim Rosenball 2018

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Anzeige

Instagram / selinamour Selina Mour, bekannt auf musical.ly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de