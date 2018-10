Lockt dieser Luxus etwa Stalker an? Reality-TV-Sternchen Kendall Jenner (22) hat vor Kurzem 8,5 Millionen Dollar in eine aufwendig ausgestattete Villa in Beverly Hills investiert. Das Prachtstück verfügt unter anderem über sechs Schlafzimmer, fünf Badezimmer und ein Indoor-Kino. So viel Pomp beeindruckte offenbar auch den Stalker John Ford, der sich bereits mehrfach unbefugt Zutritt zu Kendalls Grundstück verschaffte. Jetzt wurde bekannt, dass der Mann trotz Verurteilung vermutlich nur ein paar Tage in Haft bleiben wird.

Nachdem der 37-Jährige das Areal, das sich in einem geschlossenen Wohnkomplex befindet, zum ersten Mal unerlaubt betreten hatte, wurde er von der Polizei gebeten, das Grundstück wieder zu verlassen. Als er sich das zweite Mal Zutritt zu Kendalls Domizil verschaffte, bekam er die Auflage, zu der Anlage künftig einen Mindestabstand von 300 Metern einzuhalten. Doch daran hielt sich der Kanadier nicht und schlich sich innerhalb von drei Tagen weitere zwei Mal auf das Grundstück des TV-Stars. Laut TMZ müsste er im schlimmsten Fall sechs Monate hinter Gitter. Doch da der Stalker bislang nicht als Gewaltverbrecher auffiel, dürfte der mehrmalige Hausfriedensbruch für ihn vermutlich glimpflich ausgehen. Der Grund: Das entsprechende Gefängnis soll momentan überfüllt sein.

Unterdessen macht Kendall die mediale Berichterstattung für die Vorfälle mitschuldig. Auf Twitter schrieb die 22-Jährige: "Wenn ihr Fotos von meinem genauen Standort veröffentlicht, bringt ihr mein Leben in Gefahr. Eigentlich müsste mein Zuhause mein Zufluchtsort sein, aber wegen euch ist es alles andere als das. Ihr solltet euch schämen."

Getty Images Kendall Jenner beim #REVOLVEfestival 2018 in Kalifornien

Getty Images Kendall Jenner beim Dinner von "The Business of Fashion" in New York City

Getty Images Kendall Jenner in Mailand

