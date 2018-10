Auf eine Neuauflage ihrer amfAR-Gala-Turtelei müssen die Fans von Heidi Klum (45) nun verzichten! Vor wenigen Monaten hatte die Modelmama ihre Liebe zu Tom Kaulitz (29) auf dem Mega-Event zum ersten Mal auf einem Red Carpet gezeigt – damals allerdings noch im südfranzösischen Cannes. Als die Charity-Veranstaltung nun in Los Angeles stattfand, fehlte Heidis Liebster. Von seiner Abwesenheit ließ sich Heidi allerdings nicht die blendende Laune nehmen und posierte sexy und happy für die Fotografen.

Als die Hollywood-Elite am Donnerstag für den Kampf gegen AIDS zusammenkam, durfte auch Heidi nicht fehlen. Auch ohne ihren Schatz, der ohnehin eher selten öffentliche Events besucht, strahlte die 45-Jährige übers ganze Gesicht und warf sich in ihrem roten Dress in Pose – nicht nur für die Fotografen am Teppich: Auch abseits des roten Teppichs wirkte Heidi locker und fröhlich, besonders, als sie in ihrem Outfit vor der Smartphone-Kamera posierte, um ihre Insta-Fans mit Einblicken zu versorgen. Warum Tom an dem Abend fehlte, ist bislang nicht bekannt – deuten sich etwa dunkle Wolken am Liebeshimmel an?

Keine Sorge: Heidi und Tom sind auch nach der ersten Verliebtheitsphase im Turtelmodus. Nur wenige Stunden vor der Gala erwischten Paparazzi das Paar Arm in Arm auf einem Markt in L.A.. Immer wieder drückte der Tokio Hotel-Gitarrist seiner Liebsten Schmatzer auf die Wange – die Fans können also jegliche Gedanken über Zoff bei den beiden vergessen.

Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2018 bei der amfAR Gala in Cannes

Shotbyjuliann / SplashNews.com Heidi Klum vor dem Red Carpet amfAR-Gala in Los Angeles

Gigi Iorio / Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Cannes

