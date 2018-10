Prinz Harry (34) und Meghan (37) sind aktuell auf ihrer ersten gemeinsamen Auslandsreise in Australien unterwegs. Nachdem der königliche Palast am Montag Meghans Schwangerschaft offiziell bestätigt hatte, sind bei den vielen Terminen natürlich alle Augen auf die werdende Mama gerichtet. Doch jetzt legte die 37-Jährige eine kurze Pause ein, denn am vierten Tag ihres Trips ging es hoch hinaus – zumindest für Harry. Mit dem australischen Invictus-Team und Premierminister Scott Morrison kletterte der 34-Jährige auf die berühmte Harbour Bridge in Sydney!

134 Meter Höhe waren kein Problem für den Prinzen, doch seine Ehefrau Meghan blieb lieber am Boden. Das luftige Abenteuer am Freitag hatte ein bestimmtes Ziel: Die Truppe wollte auf dem Wahrzeichen die Invictus-Games-Flagge hissen und damit den Start der paralympischen Sportveranstaltung einläuten. Als er die mehr als 1.000 Stufen erfolgreich erklommen hatte, genoss der Vater in spe die beeindruckende Aussicht.

Laut Informationen von news.com hätte Meghan Harry eigentlich auf dem Ausflug begleiten sollen, erst einen Monat zuvor sei ihre Teilnahme aus dem Nichts abgesagt worden. Zum damaligen Zeitpunkt ahnte die Öffentlichkeit allerdings noch nicht, dass die frühere Schauspielerin schwanger ist.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in South Melbourne

Splash News Prinz Harry (r.) mit Scott Morrison (m.) in Sydney

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan am Bondi Beach in Sydney

