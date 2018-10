Ob Kendall Jenner (22) jetzt endlich wieder ruhig schlafen kann? Seit Jahren hat das Model mit hartnäckigen Stalkern zu kämpfen. Doch vor allem John Ford verwandelte das Leben der Fashionikone in den vergangenen Wochen in einen echten Horror: Der 37-Jährige verschaffte sich bereits mehrere Male Zutritt zu ihrem Grundstück. Trotzdem drohen dem US-Amerikaner nur ein paar Tage Haft: Das zuständige Gefängnis sei aktuell einfach zu voll. Der Kardashian-Spross konnte nun zumindest eine einstweilige Verfügung vor Gericht erwirken!

Am Freitag machte Kendall vor Gericht eine Aussage gegen John Ford. Darin schilderte die 22-Jährige, wie sehr sie wegen seiner Übergriffe in Panik lebe. "Der Fakt, dass er einfach immer wieder vor meinem Haus aufkreuzt, macht mir einfach Angst. Dabei habe ich schon so viel getan, um ihn davon abzuhalten", zeigte sich die Runwaybeauty laut TMZ verzweifelt. Vier Mal hätte der 37-Jährige in den vergangenen Wochen vor ihrer Tür gestanden. Manchmal sitze er sogar auf ihrer Terrasse oder an ihrem Pool. Der zuständige Richter entschied daraufhin, dass John Ford einen Mindestabstand von 90 Metern zu Kendalls Anwesen halten muss.

Es ist jedoch fraglich, ob sich der Stalker in Zukunft daran halten wird. Bereits vergangenen Monat wurde er dazu verurteilt, Kendalls Villa fern zu bleiben. Nur wenige Tage später kreuzte er wieder vor ihrem Haus auf. Vor lauter Angst war der Reality-TV-Star vor einiger Zeit bereits in einen geschlossenen Wohnkomplex mit erhöhten Sicherheitsbedingungen gezogen.

Getty Images Kendall Jenner bei den CFDA Fashion Awards

Getty Images Kendall Jenner in Cannes

Getty Images Kendall Jenner bei der New York Fashion Week

