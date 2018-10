Ließen die Erinnerungen an Prinzessin Diana (✝36) alle Dämme bei den Royals brechen? Ihr Sohn Prinz Harry (34) absolviert auf seiner Australienreise mit Herzogin Meghan (37) gerade jede Menge Termine. Nach vielen fröhlichen Treffen besuchte das Paar am Samstag die Eröffnung eines Denkmals für gefallene Soldaten – für Harry, der jahrelang selbst in der britischen Armee gedient hat, eine echte Herzensangelegenheit. Bei dem Termin mussten der Prinz und seine Liebste aber auch ein paar Tränen verdrücken, was womöglich einem besonderen Musikstück geschuldet war.

In Begleitung ranghoher Politiker erschien Harry nun in Uniform zur Einweihung des Anzac Memorials in Sydney. Seine Frau Meghan war dem Anlass entsprechend komplett in Schwarz gekleidet. Die Feier zum Gedenken an Kriegstote aus Australien und Neuseeland wurde musikalisch von einem Chor begleitet. Dabei ertönte unter anderem "I Vow to Thee, My Country" – Dianas liebste Hymne aus ihrer Schulzeit. Gut möglich, dass der Klang dieser Melodie ihren nunmehr 34-jährigen Sohn und seine Gattin zum Weinen gebracht hat. Schließlich wurde das Stück auch auf Dianas Beerdigung im Jahr 1997 gespielt. Harry und sein Bruder Prinz William (36) waren damals noch Kinder.

Schon bei seiner Hochzeit hatte der Rotschopf seiner Mutter einen musikalischen Tribut gezollt. Die Hymne "Guide Me, O Thou Great Redeemer" gehörte ebenfalls zu Dianas Lieblingsliedern und erklang, um während der Zeremonie auf Schloss Windsor an die Königin der Herzen zu erinnern.

AFP / Freier Fotograf Prinzessin Diana mit Sohn Harry bei einer Gedenkfeier

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Prinzessin Dianas Beerdigung 1997

Getty Images Prinz Harry bei der Enthüllung des Anzac Memorials im Hyde Park

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Eröffnung des Anzac Memorials in Sydney



