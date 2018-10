Tritt Florian Silbereisen (37) jetzt etwa in die Fußstapfen von Dieter Bohlen (64)? Knapp 20 Jahre lang formten der Poptitan und Thomas Anders (55) das deutsche Erfolgsduo Modern Talking. Mit Megahits wie "You're My Heart, You're My Soul" und "Cheri Cheri Lady" schrieben der Produzent und der Komponist Musikgeschichte. 2003 dann der Schock für alle Fans: Zwischen den beiden kam es zum Bruch! In Schlagersänger Florian hat Thomas jetzt aber offenbar einen neuen Partner gefunden: Sie nahmen ein Duett zusammen auf!

"Sie sagte doch, sie liebt mich" heißt die hitverdächtige Single des neu geformten Duos. Die Idee dazu sei entstanden, als der gebürtige Koblenzer im vergangenen Jahr mit Florians Band Klubbb3 ein Medley der größten Modern Talking-Hits gesungen habe. Als Dieter-Ersatz würde er ihn dabei keinesfalls bezeichnen. "Es gibt einen entscheidenden Unterschied zu Modern Talking: Dieter und ich haben uns nie um eine Frau gestritten. Da hatte jeder immer so seinen eigenen Geschmack", plauderte der Songwriter gegenüber Bild aus. Mit seinem aktuellen Duettpartner teilt er zumindest im Musikvideo ihres gemeinsamen Songs das Beuteschema. In dem Clip stehen Thomas und Florian auf dieselbe Frau – die ihnen am Ende jedoch von keinem Geringeren als Matthias Reim (60) weggeschnappt wird.

Die Dreharbeiten zu dem Video haben die Kollegen in vollen Zügen genossen. "Wir hatten unglaublichen Spaß beim Dreh. Ich wünsche euch genauso viel Spaß jetzt beim Zuschauen", postete der 55-Jährige auf Facebook. Auch die gemeinsame Zeit auf der Bühne werden Thomas und Florian genießen: Mit ihrem brandneuen Song treten sie kommenden Samstag in der ARD-Show "Schlagerboom" auf.

obs/Sky Deutschland/Stephan Pick Thomas Anders, Juror bei "X Factor"

Anzeige

Becher/WENN.com Florian Silbereisen in der Show "Schlager des Jahres 2017"

Anzeige

Schultz-Coulon / WENN.com Matthias Reim beim Presselunch im Hard Rock Café in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de