Er hat die Schnauze voll – zumindest vorerst! Bei Love Island führten Tobias Wegener und Natascha Beil eine ständige On-Off-Beziehung, wollten sich aber nach dem Finale ganz in Ruhe näher kennenlernen und ihren Gefühlen eine Chance geben. Inzwischen ist klar: Außerhalb der Flirtinsel und im Alltag ist aus NaTobi kein Paar geworden. Im Promiflash-Interview verriet Tobi, dass sich sein Single-Status nicht so schnell ändern wird!

Bei der Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht (54) im Berliner Dungeon erklärte der Kuppelshow-Zweite: "Ich konzentriere mich jetzt auf mich selbst und auf das, was auf mich zukommt. Ich will mich auch gar nicht auf eine neue Frau fokussieren oder konzentrieren." Der 25-Jährige wolle sein Leben so nehmen, wie es kommt.

Wenigstens eine Beziehung konnte Tobi aus der Sendung mitnehmen: die Freundschaft zu Gewinner Marcellino Kremers. Mit lustigen Sprüchen eroberte das Männerduo die "Love Island"-Zuschauer im Sturm. Tobillino wurde sogar als Gewinner der Herzen gehandelt. Die Bros sind heute immer noch in Kontakt und haben sich schon in ihrer Heimat besucht.

