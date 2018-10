Bandelt Yanik Strunkey schon bald mit einer anderen Love Island-Kandidatin an? Kurz nach dem großen Finale verkündete der angehende Stripper, dass er und seine Freundin Lisa Thiel trotz romantischer Momente auf der Liebesinsel künftig getrennte Wege gehen wollen. Seine Gefühlen hätten nicht für eine ernsthafte Beziehung gereicht – von Liebeskummer kann da also kaum die Rede sein. Aber will Yanik nun vielleicht einen Versuch mit einer anderen Single-Lady aus dem Kuppel-Format wagen? Promiflash hakte bei seinem Show-Kollegen Marcellino Kremers nach.

Auf Mallorca hatte Muskelmann Yanik die Qual der Wahl. Gleich zwei Frauen wollten sein Herz im Sturm erobern: Neben Kosmetikerin Lisa hatte auch Ex-Bachelor-Babe Janina Celine Jahn ein Auge auf ihn geworfen. Am Ende entschied er sich trotz wilder Fummeleien mit Janina für Lisa. Bekommt Janina nun nach dem Liebes-Aus etwa eine zweite Chance? Marcellino hält das eher für unwahrscheinlich. "Also die beiden hatten ja nun wirklich richtigen Beef und haben sich heftig gestritten. Das Ding ist also durch", erklärte er im Promiflash-Interview. Seiner Meinung nach komme auch keine andere Teilnehmerin für einen Flirt mit Yanik infrage.

Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass sich zwei Islander erst auf den zweiten Blicken ineinander verlieben! 2017 gewann Elena Miras (26) zusammen mit Jan Sokolowsky die Show, während Mike Heiter mit seiner Show-Partnerin Chethrin Schulze (26) ins Finale einzog. Wenige Wochen danach folgte dann die Überraschung: Plötzlich waren Elena und Mike ein Paar. Vor Kurzem wurden die beiden sogar Eltern einer Tochter. Ihr Happy End feierten sie also erst nach der Sendung!

Love Island, RTL II Marcellino Kremers, "Love Island"-Kandidat 2018

RTL II / Magdalena Possert Janina Celine Jahn und Yanik Strunkey, "Love Island"-Couple

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

