Für seine Kids ist George Clooney (57) nichts zu teuer! Im Juni 2017 wurde der Schauspieler zum ersten Mal Vater. Seine Ehefrau Amal (40) brachte mit Ella (1) und Alexander (1) putzmuntere Zwillinge auf die Welt. Seitdem dreht sich im Leben des Hollywood-Paares alles um den Nachwuchs. Damit die beiden aber auch gut versorgt sind, wenn ihre berühmten Eltern einmal nicht zu Hause sind, sucht der Filmstar aktuell nach geeigneten Babysittern. Ein Kindermädchen ist der Kino-Legende aber nicht genug: Er möchte gleich sieben haben – für 70.000 US-Dollar pro Arbeitskraft!

Nicht nur George muss als Schauspieler oft reisen, auch Amal ist als Juristin häufig unterwegs. Damit ihre Twins in diesen Zeiten gut versorgt sind, schaut sich das Hollywood-Paar gerade nach qualifizierten Nannys um. Da die beiden in mehreren Ländern eine Villa besitzen, brauchen sie gleich ein ganzes Team an Babysittern. Diese umfassende Betreuung lässt sich der 57-Jährige ordentlich etwas kosten: "Er wird jedem der sieben Kindermädchen mindestens 70.000 Dollar pro Jahr zahlen. So geht es seinen Kids gut und er kann sich wieder voll auf seine Kinokarriere konzentrieren", plauderte ein Radar Online-Informant aus.

Bereits kurz nach der Geburt gestand George in einem Interview, dass er in seine neue Vater-Rolle erst noch hineinwachsen muss. "Ich weine mehr als die beiden. Ich weine derzeit etwa viermal am Tag, weil ich so müde bin", zeigte sich der US-Amerikaner von seinem chaotischen Alltag total erschöpft.

Getty Images Amal und George Clooney in Los Angeles

Anzeige

Getty Images George Clooney, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney bei der Met Gala in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de