Hat Evelyn Burdecki (30) wieder einen Mann an ihrer Seite? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin fand vor einigen Monaten bei Bachelor in Paradise in Vollblutitaliener Domenico De Cicco vermeintlich ihren Seelenverwandten. Die beiden sprachen sogar schon über eine Hochzeit und gemeinsame Kinder. Doch die Beziehung der beiden zerbrach im August nach einem angeblichen Fremdgehskandal – und gipfelte in einem öffentlichen Rosenkrieg. Wie sieht es eigentlich aktuell im Liebesleben der 30-Jährigen aus? Promiflash hat nachgefragt!

"Ich bin aktuell happy, ich bin aktuell nicht vergeben", offenbarte Evelyn im Promiflash-Interview beim Launch der Urban Decay-"Naked Cherry"-Palette in Berlin. Nach ihrer Liebes-Pleite genießt die blonde Influencerin nun wohl die Freiheiten des Single-Daseins in vollen Zügen. Gut gelaunt verriet die schöne Selfie-Queen weiter: "Ich gehe mit offenem, lächelndem Gesicht durch die Straßen."

Auch auf ihren Social-Media-Kanälen gibt sich TV-Star Evelyn als glückliche Singlefrau. Immer wieder postet sie aufbauende Motivationssprüche wie "Denk positiv" zu ihren strahlenden Selbstporträts.

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

P.Hoffmann/WENN.com Evelyn Burdecki beim Bunte New Faces Award 2018

Instagram / evelyn_burdecki "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Evelyn Burdecki

