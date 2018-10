Nächste Runde im Streit zwischen Nicki Minaj (35) und Cardi B (26): Die beiden Rap-Größen konnten sich noch nie so richtig riechen und gerieten deshalb sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in persona immer wieder aneinander. Auf der New York Fashion Week wurde es Cardi schließlich endgültig zu bunt: Sie attackierte Erzfeindin Nicki mit einem Stöckelschuh. Die 35-jährige "Super Bass"-Interpretin lässt das nicht auf sich sitzen und holt nun zum musikalischen Gegenschlag aus.

In dem Song "Transformer", den Rapper Future (34) und Nicki gemeinsam aufnahmen, spricht die Rapperin einige handfeste Drohungen gegen Cardi aus. "Du hast dich mit mir angelegt. Jetzt bist du eine Todgeweihte", heißt es in dem Lied. Außerdem spielt die Musikerin darin auf das Pop-Duo Milli Vanilli an, das Ende der 80er Jahre wegen seiner Playback-Auftritte einen Medienskandal auslöste. Ist das etwa eine Anspielung darauf, dass auch Cardi eine Schwindlerin ist? In der Vergangenheit hatte Nicki die Ehefrau des Rappers Offset (26) jedenfalls als talentlos bezeichnet und ihr vorgeworfen, sich ihren musikalischen Mega-Erfolg erkauft zu haben.

Gerüchten zufolge wollte Cardi sich mit Worten zur Wehr setzen und sich so den Beef-Frust der letzten Monate von der Seele rappen. Ihr Disstrack lässt jedoch bis heute auf sich warten.

Getty Images Nicki Minaj bei der New York Fashion Week, September 2018

MEGA Cardi B bei einer Fashion-Show von Harper's Bazaar

Getty Images Cardi B, Rapperin

