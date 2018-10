Dieter Bohlen (64), Bruce Darnell (61) und Sylvie Meis (40) haben wieder allen Grund zur Freude! Noch vor zwei Wochen wurden die Das Supertalent-Juroren zu einer Pause gezwungen. Da das ZDF die UEFA Nations League zeigte, in der die deutsche Nationalmannschaft am Abend auf die Niederlande traf, hatte RTL beschlossen, die Castingshow aus dem Programm zu nehmen. Der Grund: Gegen ein Länderspiel des deutschen Teams würde das Format, das vor allem bei jüngeren Zuschauern beliebt ist, keine Chance haben. Vergangenen Samstag meldete sich die Talentschmiede mit außerordentlichem Erfolg zurück: Die Quoten der fünften Folge gingen gehörig durch die Decke!

Mit fast 20 Prozent in der Zielgruppe gab es an den Talenten von Morgen kein Vorbeikommen. Ab 20:15 Uhr beobachteten 3,91 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die motivierten Kandidaten, wie sie sich für ihren großen Traum vom Supertalent-Titel mächtig ins Zeug legten. Wie das Medienmagazin Quotenmeter berichtete, lag der Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren bei insgesamt 19,5 Prozent. Das Ergebnis ist zwar leicht unter dem Niveau der vergangenen Folge einzuordnen, führte aber dazu, dass der Sender mit 12,8 Prozent des Gesamtpublikums weiterhin deutlich die Nase vorn hatte.

Auch der Poptitan freute sich über das rege Interesse an seiner Sendung. In "Dieters Tagesschau" auf Instagram beschwerte er sich scherzhaft mit den Worten: "Es fehlten 150.000 Leute. Ich hätte doch so gerne die vier Millionen geknackt!" Wenn die Teilnehmer wie Rebecca Siemoneit-Barums (41) Tochter Rachel weiterhin so punkten, könnte das ganz bald der Fall sein.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Rachel Bauer Siemoneit-Barum, "Das Supertalent"-Kandidatin

MG RTL D / Stefan Gregorowius Michael Andreas Häringer bei "Das Supertalent"

Getty Images Dieter Bohlen, TV-Star

