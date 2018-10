SO figurbetont zeigte sich Herzogin Meghan (37) nicht der breiten Öffentlichkeit! Die einstige Schauspielerin und ihr Gatte Prinz Harry (34) befinden sich derzeit auf einer Australien-Reise – ein wichtiger Termin der Tour sind die Invictus Games. Die von Harry ins Leben gerufene Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten begann bereits am Samstag. Kurz nach der offiziellen Eröffnung besuchten die Turteltauben eine Privatparty anlässlich der Spiele: Bei dem exklusiven Event trug Meghan ein hautenges Abendkleid, das ihren Babybauch in Szene setzte!

Die Veranstaltung wurde von den Sponsoren der Invictus Games im Govenment House in Sydney gegeben, bei der die Presse nicht geladen war. Einige private Aufnahmen liegen nun jedoch dem britischen Mirror vor. Der Königshaus-Neuzugang trägt darauf ein ärmelloses Cocktailkleid in Midi-Länge mit Rüschenbesatz vom namhaften Designer Jason Wu. Der textile Hingucker schlug außerdem mit umgerechnet rund 1.700 Euro zu Buche. Dazu trug die 37-Jährige wieder High Heels, die sie bei öffentlichen Auftritten zuletzt durch flache Schuhe ersetzte.

Mit dem noblen Outfit sorgt die Bald-Mama derzeit für einen Kontrast, denn die Termine, bei denen sie unter anderem zahlreiche Einwohner begrüßte und von Fotografen umringt war, zog sie sich legerer an. So war sie am Montag auf Fraser Island mit einem luftigen Dress und Riemensandalen bekleidet. Durch einen langen Schlitz zeigte der Ex-Suits-Star darin derart viel Bein, sodass bereits gemunkelt wurde, ob er damit erneut gegen die strengen Fashion-Royal-Regeln verstoßen habe.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Bondi Beach 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Australien-Tour

