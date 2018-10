Sie kriegen gar nicht genug vom Eltern-Dasein. Mit der Geburt ihres Söhnchens am 4. Oktober änderte sich das Leben für Bibi (25) und Julian Claßen (25) um 180 Grad. Ihr kleiner Windelmatz hält die Webstars mächtig auf Trab und macht sie gleichzeitig megaglücklich. Die frisch verheirateten Influencer können kaum glauben, ihren kleinen Schatz endlich bei sich zu haben und betonen seit der Entbindung immer wieder, dass sie momentan gar nicht glücklicher sein könnten. Jetzt sprachen die Turteltauben über ihre weitere Familienplanung – und ob sie sich vorstellen könnten, noch ein zweites Baby zu bekommen.

In einem YouTube-Video stellten sich Bibi und Julian nun den neugierigen Fragen ihrer Fans und gaben offen zu: Ihr Sohn soll kein Einzelkind bleiben! "Wir haben auf jeden Fall sehr große Lust auf ein Geschwisterchen", gab die strahlende Neumama zu. Wann Baby Nummer zwei kommen soll, steht aber noch in den Sternen – vorerst wollen sich die beiden ganz auf ihren Erstgeborenen konzentrieren. "Nach einem Kaiserschnitt sollte man ja auch ein bisschen warten", gab Julian außerdem zu bedenken. Damit spielte er auf die schwierige Geburt seines Mini-Mes an.

Bereits vor einigen Tagen sprach das Paar über die schwierige Entbindung. Trotz ihres Wunsches einer natürlichen Geburt landete die 25-Jährige letzten Endes im OP – ihr Sprössling musste per Kaiserschnitt geholt werden. Ärzte raten, nach einem solchen Eingriff mindestens ein Jahr bis zur nächsten Schwangerschaft zu warten. Für Bibi und Julian vorerst sicherlich genug Zeit, sich ganz auf ihren ersten Spatz zu konzentrieren.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Anzeige

YouTube / BibisBeautyPalace Julian und Bibi Claßen beim Frauenarzt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de