Spätestens seit ihrer pompösen Hochzeit vor gut vier Jahren gehören Kim Kardashian (38) und Ehemann Kanye West (41) zu Hollywoods Traumpaaren. Der "Stronger"-Interpret gilt als größter Unterstützer der Kurven-Queen und verschaffte ihr durch seine Kontakte in der Modebranche das erstes Vogue-Cover. Die enge Vernetzung der beiden führt aber auch dazu, dass Kim ihre Entscheidungen nicht komplett eigenständig trifft, wie sie jetzt in einem Interview betonte: Seit dem Ringwechsel mit Kanye fühlt sich Kim weniger unabhängig.

Während eines Auftrittes in The Alec Baldwin Show, die pünktlich zu Kims 38. Geburtstag ausgestrahlt wurde, sagte sie auf ihre turbulente Ehe mit Kanye angesprochen: "Ich war immer unglaublich unabhängig, habe gearbeitet und hatte einen vollen Terminkalender. Aber wenn du mit einem Mann verheiratet bist, der ebenfalls eine Karriere und Kinder hat, dann musst du deine Unabhängigkeit aufgeben." Die Veränderungen in ihrem Leben scheint Kim jedoch nicht zu bereuen, sondern nimmt das kleine Opfer gerne in Kauf.

Und was ist mit Kanyes manchmal impulsivem Verhalten und seinen umstrittenen Äußerungen wie zum Beispiel über US-Präsident Donald Trump (72)? Auch das bringt Gattin Kim nicht aus der Ruhe:"Ich lasse ihn seine eigene Meinung haben, auch wenn sie anders als meine persönliche Ansicht ist."

All Access / SPW / Splash News Kanye West und Kim Kardashian

Splash News Kim Kardashian und Kanye West

Will Alexander/WENN Kanye West und Kim Kardashian in London

