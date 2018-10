Früher geschockt, heute froh? Reality-TV-Sternchen Kim Kardashian (38) wurde vor zwei Jahren während der Paris Fashion Week Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Laut Angaben der französischen Polizei waren damals fünf maskierte Männer in ihr Luxusapartment eingebrochen, hielten ihr eine Waffe an den Kopf und erbeuteten Schmuck in Wert von mehreren Millionen Dollar. Jetzt verriet die Ehefrau von Rapper Kanye West (41), dass sie diesem Vorfall auch etwas Positives abgewinnen kann.

Damals habe sie das Erlebnis zutiefst traumatisiert, sodass die Amerikanerin jegliche Motivation verlor, überhaupt das Bett zu verlassen. Mittlerweile sehe Kim aber auch die positiven Effekte. "Ich bin dankbar für diese Erfahrung, obwohl sie schrecklich war. Es hat mich wirklich sehr verändert. Ich habe in einer Blase gelebt. Der Vorfall hat mich aufwachen lassen", erzählte der kurvige Megastar in The Alec Baldwin Show. Heute habe sich ihre Einstellung zum Leben komplett verändert: "Früher habe ich mich über meinen Besitz definiert. Das ist nicht mehr so."

Nach dem Vorfall nahm sich die 38-Jährige erst einmal eine vierwöchige Social Media-Auszeit. Durch den Überfall überlege sie noch heute viel genauer als früher, was sie wann ins Netz stellt: "Ich poste erst etwas, wenn ich den Ort des Geschehens wieder verlassen habe."

Getty Images Kim Kardashian im KKW Beauty & Fragrance Pop-up-Store

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2018 in New York

Getty Images Kim Kardashian bei den MTV Movie And TV Awards 2018 in Kalifornien

