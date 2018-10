Sind Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24) nach der plötzlichen Trennung von Marcellino Kremers und Tracy Candela das einzig wahre Love Island-Traumpaar? Am Wochenende schockte der durchtrainierte Rheinländer seine Fans mit der Offenbarung, dass er sich von seiner Kuppelshow-Partnerin gelöst habe. Damit ist nun auch das letzte offizielle Couple der zweiten Show-Season Geschichte. Für Ex-Islander Anthony Schirru kommt das wenig überraschend – von Anfang an waren für ihn Julian und Stephie das Format-Vorzeigepärchen überhaupt!

In seiner Instagram-Story philosophierte der einstige TV-Kuschler über das überraschende Liebes-Aus der Turteltauben. Obwohl kein Duo der zweiten Staffel mehr offiziell bestehe, bedeute das nicht, dass das Sendungskonzept nicht trotzdem aufgehe – denn das einzig wahre Traumpaar existiere ja noch! "Ihr habt das Experiment mitgemacht und gezeigt, dass es wirklich funktioniert. Auch wenn nur ein Paar zusammen bleibt, hat dieses Projekt zu 1.000 Prozent geklappt", sprach er die verlobten Reality-Stars Julian und Stephie direkt in seiner Story an. Sein ehemaliger Kollege Silvain Wirkus (24) konnte sich auf Instagram nur anschließen: Auch er freue sich, dass die beiden mit ihrer Beziehung bis heute beweisen, dass auf "Love Island" wirklich Liebe wachsen kann.

Elena Miras (26) und Mike Heiter lernten sich ebenfalls auf der Liebes-Insel kennen, verliebt haben sie sich nach dem Projekt ineinander. Für Anthony gehören sie trotzdem zu den Erfolgen des Formats – obwohl ihre Beziehung erst später Früchte trug. "Dafür bin ich 'Love Island' dankbar, dass sich zwei Paare wirklich gefunden haben und ein Paar sogar ein Kind hat [...]", freute sich das tätowierte Model.

Promiflash Marcelliono Kremer und Tracy Candela

Anzeige

Instagram / anthonypalmerio "Love Island"-Teilnehmer Anthony Schirru

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de