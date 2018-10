Sky du Mont (71) hat einen schweren Verlust zu verkraften: Am 11. September verstarb seine Mama Chiquita Neven du Mont im Alter von 97 Jahren! Für den Schauspieler war dies ein besonders trauriger Tag. Wie er sich selbst eingestehen musste, sei das Mutter-Sohn-Verhältnis jahrelang kein sehr inniges gewesen – umso schöner, dass sich die beiden vor Chiquitas Tod ausgesöhnt hatten und wieder näher standen.

Wie Bild berichtet, kam die Todesnachricht alles andere als überraschend für den "Der Schuh des Manitu"-Bösewicht. "Am Schluss waren es die Jahre. Es ging ihr gar nicht gut, alles hat versagt. Aber 97 ist wirklich ein stolzes Alter", sagte der 71-Jährige im Interview. In den Monaten vor ihrem Tod habe er sie immer wieder im Krankenhaus besucht und sich auf den Abschied vorbereiten können. "Bevor ich abgereist bin, habe ich die ganze Nacht an ihrem Bett gesessen und ihre Hand gehalten", erinnerte sich der ehemalige FDP-Politiker an die letzten Stunden mit Chiquita. Als sie einen Tag nach ihrem Geburtstag im spanischen Marbella starb, sei er zwar nicht mehr vor Ort gewesen, aber sofort wieder angereist.

Für sich selbst hoffe der Filmstar auf ein anderes, weniger einsames Lebensende. "Ich wünsche mir, nicht so alt zu werden", gestand er ganz offen. Die Freunde seiner Mama seien bereits alle tot gewesen.

Patrick Hoffmann/WENN.com Sky du Mont auf der Premiere von "Bodyguard - Das Musical"

Cinamon Red/WENN.com Sky du Mont auf der Circus Roncalli Gala in Hamburg

Thomas Niedermueller/Getty Images Sky du Mont, Schauspieler



