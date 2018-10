In aller Freundschaft ist selbst nach zwei Jahrzehnten immer noch ein echter Verkaufsschlager! Am 26. Oktober feiert die erfolgreichste deutsche Krankenhaus-Serie ihr 20-jähriges TV-Jubiläum. Doch der Geburtstag des ARD-Dauerbrenners ist für den Cast um Thomas Rühmann (63), Alexa Maria Surholt, Jascha Rust (27) und Co. nicht der einzige Grund zu feiern, auch quotentechnisch geht der Serienhit diese Woche noch massiver durch die Decke als sonst: Die Doppelfolge am Dienstag heimste sich den Jahresbestwert ein!

Ab 20:15 Uhr beobachteten 5,38 Millionen Zuschauer das steril-weiße Treiben des Ärzte- und Pflegerteams in der Leipziger Sachsenklinik. Ab 21:00 Uhr stieg die Publikumszahl dann sogar auf 5,63 Millionen an – die Episode entpuppte sich also als absoluter Spitzenreiter unter den bisher ausgestrahlten. Wie das Medienmagazin DWDL berichtete, lag der Marktanteil später bei stolzen 18,3 Prozent – "In aller Freundschaft" übertrumpfte den Sendedurchschnitt somit deutlich.

Als kleines Dankeschön beschenkt die Produktion das treue Publikum am kommenden Freitag mit einem Special in Spielfilmlänge, das den Titel "Zwei Herzen" trägt. Dafür arbeiteten die Schauspieler dort, wo andere Leute Urlaub machen: Klinikdirektor Roland Heilmann, Verwaltungschefin Sarah Marquardt und Pfleger Kris Haas reisen zu einem Ärztekongress in Bangkok, bleiben allerdings auf dem Weg dorthin in der ländlichen Region Krabi stecken. Die Handlung verspricht Dramatik pur.

