Was für eine große Ehre für Herzogin Kate (36)! Die schöne Frau von Prinz William (36) zeigte sich am vergangenen Dienstag bei einem Staatsbankett von ihrer edelsten Seite: Mit großem Diadem und üppigem Schmuck verzauberte die dreifache Mama die Fans der Royals total. Während das Kleid der Brünetten bei den Bewunderern eher mäßig gut ankam, dürfte ein großes Accessoire den gruseligen Fummel jedoch beinahe zum Verblassen gebracht haben – denn an ihrer Brust trug Kate einen Orden der Queen höchstpersönlich!

Eine gelbe Schleife mit einer von funkelnden Steinen übersäten Brosche blitzte bei dem Empfang für das niederländische Königspaar vom Kleid der 36-Jährigen. Wie das britische Magazin Hello berichtet, handelte es sich dabei um einen Familien-Orden der Königsfamilie, den die Damen des Hauses als Auszeichnung für ihr Engagement tragen dürfen. Auch Kates verstorbene Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36) hatte das Abzeichen bereits bei einem Staatsbesuch in Brisbane 1983 getragen.

Bei dem royalen Event zollte Kate der toten Mutter ihres Schatzes nicht nur mit dem geliehenen Orden Tribut: Auch die Tiara auf dem Kopf der Herzogin hatte zu Lebzeiten häufig das Haupt Dianas geschmückt.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

John Stillwell/AFP/Getty Images Herzogin Kate bei einem Staatsbankett im Buckingham Palace 2018

ActionPress Prinzessin Diana bei einem Staatsbesuch in Brisbane, 1983

