Herzogin Meghan (37) zeigt sich mal von ihrer sparsamen Seite! Die ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann Prinz Harry (34) machen gerade eine große Australienreise – und in Down Under mausert sich Meghan offenbar zum Sparfuchs. Sonst kennt man die Neu-Adlige schließlich nur in megateuren Luxusroben. In Australien zeigt die schöne Brünette sich aber auch immer wieder mit einem entspannteren Dresscode. Ihr neuester Look kostet sogar bloß 99 Euro – für Meghans Verhältnisse ein wahres Schnäppchen!

Während der stressigen Reise gönnte sich die werdende Mama auf Fraser Island in Queensland einen Tag nur für sich. Dabei wurde die 37-Jährige in diesem weinroten Polka-Dot-Kleid abgelichtet. Das schöne Dress des Modelabels "& Other Stories" war danach in den USA bereits nach wenigen Stunden ausverkauft. Mit dem schmalen Schnitt und einem kleinen Taillengürtel betonte Meghan in diesem Outfit perfekt ihr kleines Babybäuchlein.

Dieses Schnäppchen scheint allerdings eine der wenigen Ausnahmen in Meghans Koffer zu sein. Für ihre restliche Garderobe musste die ehemalige Suits-Darstellerin nämlich mal wieder tief in die Tasche greifen. Alleine für Sonnenbrillen soll sie bei ihrer Australienreise bereits über 600 Euro ausgegeben haben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry auf Fidschi

Getty Images Herzogin Meghan in London im Juli 2018

Getty Images Herzogin Meghan in Australien

