Sie machen sich gegenseitig glücklich! Seit wenigen Monaten gehen Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) als Paar durchs Leben – im Sommer haben sie sich verlobt. Öffentlich schwärmen die Turteltauben nur so voneinander und mittlerweile sollen der Sänger und das Model ihre Liebe sogar schon mit einer Hochzeit besiegelt haben. Egal wo sie auftauchen – die Aufmerksamkeit der Paparazzi ist ihnen sicher. Auch auf den neuesten Couple-Pics wollen Hailey und Justin ihr Glück allen zeigen!

Die zwei leben ihre romantische Beziehung in vollen Zügen aus. Ob auf dem Weg zu einem Lunch-Date oder bei einem kurzen Stopp in einem Café: Der "Baby"-Interpret und die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin (52) können die Augen nicht voneinander lassen, grinsen sich ständig verschmitzt an! Klamottentechnisch müssen sich die Vielleicht-Eheleute auch nicht voreinander aufbrezeln. Sie treffen sich meist superleger in weiten Hoodies und Oversize-Oberteilen.

Wie tief ihre innigen Gefühle füreinander gehen, machte Hailey kürzlich in einem Interview mit Harper's Bazaar deutlich. In dem Gespräch schwärmte sie von ihrem Schatz in den höchsten Tönen: "Er ist unglaublich. Er rockt einfach alles. Es ist verrückt zu sehen, was er alles macht. Es haut mich immer wieder um."

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin

Anzeige

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin

Anzeige

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin

Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Updates zu Hailey und Justin? Ja, unbedingt! Nein, muss nicht sein! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de