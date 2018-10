Jamie Dornan (36) bekam prominente Hilfe für seine Rolle in Fifty Shades of Grey – Befreite Lust! Im finalen Teil der heißen Filmtrilogie, der Anfang des Jahres über die Leinwände lief, verkörperte der Hottie wieder den sexy Milliardär Christian Grey. Mit seiner Performance an der Seite von Beauty Dakota Johnson (29) wurde auch der letzte Streifen der Reihe ein Mega-Kinoerfolg! Dafür hat Jamie sich auch besonders gut vorbereitet – und zwar ausgerechnet mit Game of Thrones-Star Peter Dinklage (49)!

Das verriet Peter nun in der The Late Show with Stephen Colbert. Die Kumpels standen in den vergangenen Monaten für ihren gemeinsamen neuen Streifen "My Dinner with Hervé" vor der Kamera. Als Jamie zu der Zeit auch noch für sein anderes Projekt büffeln musste, bot Peter gleich seine Unterstützung an: "Er musste einige Wiederholungen für Fifty Shades drehen und ich habe ihm dann dabei geholfen, seinen Text zu lernen", schilderte der 49-Jährige. Er sei stolz auf das Ergebnis: "Ich hab's wirklich gut gemacht."

Wie gut die Zusammenarbeit der Männer funktioniert, können ihre Fans jetzt auch in "My Dinner with Hervé" bewundern – die Drama-Biografie läuft aktuell auf dem Streamingdienst des Privatsenders HBO. Hättet ihr gedacht, dass Peter und Jamie eine Männerfreundschaft haben? Stimmt ab!

