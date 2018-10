Diese Bilder von Herzogin Meghan (37) gehen um die Welt! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (34) befindet sich die werdende Mama aktuell auf großer Reise und begeistert mit ihrem Auftreten Royal-Fans rund um den Globus. Vor allem für ihre äußerst gelungene Kleiderwahl wird die 37-Jährige immer wieder bewundert. Doch am zehnten Tag ihres Trips war ihr letzter prüfender Blick in den Spiegel wohl nicht gründlich genug: Sie hatte vergessen, das Etikett zu entfernen!

Als Meghan und Harry am Flughafen im Inselstaat Tonga ankamen, wartete eine riesige Willkommensparty auf das Paar. Wie bereits in den vergangenen Tagen, hatte sich die ehemalige Schauspielerin bei ihrem Outfit auch dieses Mal für eine Farbe entschieden, die sich in der Flagge des Gastgeberlandes wiederfindet: In einem roten Kleid von Self Portrait stieg sie aus dem Flieger. Eigentlich konnte die Ex-Suits-Darstellerin mit dem Design aus langen Ärmeln, schmalem Taillengürtel und dezenten Stickereien auch mächtig punkten, lediglich ein klitzekleines Schild zerstörte den ansonsten makellosen Auftritt: Am unteren Saum der Robe blitzte noch das Etikett hervor. Ein Fashion-Fauxpas, der natürlich von den zahlreichen Fotografen abgelichtet wurde.

Meghans Kleid dürfte den kritischen Briten trotzdem gut gefallen. In den vergangenen Monaten hatten sie sich beschwert, dass die Beauty viel zu teure Klamotten trage. Das Dress des Labels Self Portrait ist zwar erneut ein Designerstück, aber für die Verhältnisse der Herzogin absolut preiswert: Die Robe des malaysischen Modeschöpfers Han Chong ist für 628 US-Dollar erhältlich.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan in Tonga

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Fua'amotu Airport

