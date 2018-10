Heute Abend gibt es ein Wiedersehen mit gleich zwei bekannten Gesichtern! In der vergangenen Woche startete die achte Staffel von The Voice of Germany mit den Blind Auditions, die heutige Casting-Runde bietet mehrere Überraschungen: Jamie-Lee Kriewitz (20), Show-Siegerin 2015, wird wieder mit dabei sein – dieses Mal allerdings nur als Begleitung ihres Verlobten. Fabian Riaz bekommt sogar noch mehr prominente Unterstützung, und zwar von Ex-Kandidat und Eurovision Song Contest-Held Michael Schulte (28)!

Fabian hat für seinen Auftritt Michaels Song "You Let Me Walk Alone" vorbereitet. Es ist die Ballade, die der 28-Jährige für seinen verstorbenen Vater geschrieben und mit der er den vierten ESC-Platz in Lissabon belegt hatte. Der Rotschopf ließ es sich nicht nehmen, Fabian in der Sendung die Daumen zu drücken. "Es freut mich, dass du den Song singen wirst. Ich bin super aufgeregt", erklärt Michael in einem ersten ProSieben-Clip. Für den Nachwuchskünstler ist eine große Ehre, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung: "Ich bin jetzt noch aufgeregter, wenn der Macher des Songs zuhört."

Michael bleibt allerdings hinter der Bühne, um der Performance des Magdeburgers zu lauschen. Für den Singer-Songwriter ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. 2011 hatte der Musiker in der ersten Staffel teilgenommen und wurde hinter Ivy Quainoo (26) und Kim Sanders (50) als Schützling von Rea Garvey (45) Dritter. Ob das ein gutes Omen für Fabian ist?

Achtung, Spoiler!

Michael bringt Fabian Glück! In einem exklusiven Vorschau-Video ist zu sehen, dass sich Yvonne Catterfeld (38), Mark Forster (34), Michael Patrick Kelly (40) und Smudo (50) und Michi Beck (50) von Team Fanta umdrehen und auf den Buzzer drücken. Alle Coaches wollen den 30-Jährigen, doch wen soll er wählen? Stimmt ab!

